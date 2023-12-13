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Щербенёв: «Енисей» с каждым соперником кусается, не зря занимает пятое место

Щербенёв: «Енисей» с каждым соперником кусается, не зря занимает пятое место
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Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем».

«Настроение позитивное. Вернулись после победы над МБА домой. Сейчас тренируемся, готовимся к игре. «Енисей» удивлял только на старте сезона, а сейчас уже гораздо серьёзнее относишься к этому сопернику. У них очень серьёзный коллектив с отличным тренером. Там все знают свои роли и сплочённо действуют на площадке. Так что они не зря занимают пятую строчку в таблице. В матче с каждым соперником они кусаются. ЦСКА ведь они только в концовке уступили. Борьба там была упорная. И мы им в первом круге проиграли.

Для нас вообще это принципиальная игра. Это наши соседи по турнирной таблице. Так что максимально серьёзно будем подходить к этой игре и настраиваться. Придётся нелегко. Но мы играем дома, и поддержка болельщиков нам поможет. Так что мы должны сделать всё, чтобы добиться успеха и закрепиться на четвёртом месте.

В чём наши преимущества? У «Енисея» игра строится через двух человек. У нас же больше лидеров, больше ребят, способных взять на себя инициативу. И ротация у нас побольше. Так что за счёт командной игры мы должны добиться успеха. Надо все 40 минут играть в интенсивный баскетбол. Думаю, это должно принести свои плоды», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Матч «Локомотив-Кубань» — «Енисей» пройдёт в Краснодаре 14 декабря. Начало — в 20:00 мск.

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