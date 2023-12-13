Джейсон Тейтум: мы лучшая команда в лиге, но всё определяется победами

Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался о том, насколько командные результаты важнее, чем личная статистика.

«Наш командный успех важнее, и мы это понимаем. Мы знаем, какова конечная цель, и человеческая природа здесь играет свою роль. Это непросто, когда ты привык играть определённым образом, набирая определённое количество очков за игру.

Но мы хотим выиграть титул, и мы знаем, что нам понадобятся все возможности для достижения нашей конечной цели. Так что, это правда, результативность каждого из нас каждый вечер выглядит по-разному. Но каждый вносит свой вклад, насколько может, и мы побеждаем. Мы лучшая команда в лиге, но всё определяется победами», — рассказал Тейтум в видео, опубликованном на канале Celtics All Access on CLNS в YouTube.