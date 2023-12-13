Источник: Алексей Швед обсуждает с «Шаньси Лунгс» продление контракта

Российский разыгрывающий «Шаньси Лунгс» Алексей Швед может продлить контракт с командой, сообщает телеграм-канал «Взял мяч».

По информации источника, стороны обсуждают продление контракта ещё на один год.

После перехода в «Шаньси Лунгс» Швед успел принять участие в 11 матчах чемпионата Китая. Он набирал 17,6 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 11,2 результативной передачи в среднем за игру.

До переезда в чемпионат Китая осенью 2023 года Алексей выступал за ЦСКА.

Напомним, об уходе Шведа из ЦСКА стало известно в начале августа этого года. Швед представлял армейский клуб с 2021 года. В московскую команду он перешёл из «Химок». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ игрок в среднем за матч набирал 16,6 очка и отдавал 7,8 передачи.