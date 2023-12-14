Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стивен Эй Смит: Дрэймонд Грин будет дисквалифицирован минимум на 10 матчей

Стивен Эй Смит: Дрэймонд Грин будет дисквалифицирован минимум на 10 матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высказался об удалении тяжёлого форварда, одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (116:119).

В начале третьей четверти перед тем, как ввести мяч в игру, Дрэймонд Грин нанёс удар в лицо центрового «Финикса» Юсуфа Нуркича. Судьи определили неспортивный фол второй степени, который приводит к удалению. Это удаление стало уже третьим для Грина в текущем сезоне.

«Дрэймонд Грин будет дисквалифицирован минимум на 10 матчей. Это случится. Я люблю Дрэймонда, но его нельзя оправдать. Он извинился, и я его за это уважаю. Это был неспортивный фол второй степени, он определённо должен был быть удалён.

Согласно моим источникам, лига проводит совещание по этому вопросу. Адам Сильвер, комиссионер НБА, будет принимать непосредственное участие в принятии решения по Дрэймонду Грину. Его уже предупреждали и дисквалифицировали на пять матчей в этом сезоне. И теперь они положат этому конец», — рассказал Смит в эфире программы First Take.

Материалы по теме
Видео
Дрэймонд Грин досрочно завершил матч с «Финиксом» после нанесения удара в лицо соперника
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android