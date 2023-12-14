Стивен Эй Смит: Дрэймонд Грин будет дисквалифицирован минимум на 10 матчей

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высказался об удалении тяжёлого форварда, одного из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (116:119).

В начале третьей четверти перед тем, как ввести мяч в игру, Дрэймонд Грин нанёс удар в лицо центрового «Финикса» Юсуфа Нуркича. Судьи определили неспортивный фол второй степени, который приводит к удалению. Это удаление стало уже третьим для Грина в текущем сезоне.

«Дрэймонд Грин будет дисквалифицирован минимум на 10 матчей. Это случится. Я люблю Дрэймонда, но его нельзя оправдать. Он извинился, и я его за это уважаю. Это был неспортивный фол второй степени, он определённо должен был быть удалён.

Согласно моим источникам, лига проводит совещание по этому вопросу. Адам Сильвер, комиссионер НБА, будет принимать непосредственное участие в принятии решения по Дрэймонду Грину. Его уже предупреждали и дисквалифицировали на пять матчей в этом сезоне. И теперь они положат этому конец», — рассказал Смит в эфире программы First Take.