Владислав Емченко: у «Енисея» есть индивидуально сильные игроки, все они знают свои роли

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко высказался перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«У нашего соперника отличная команда с индивидуально сильными игроками. Все там знают свои роли, играют в командный результативный баскетбол. Думаю, что поэтому неожиданно для многих они показали такие высокие результаты в первом круге. Мы же будем играть на победу. Домашний матч — будем играть в нашем зале при поддержке наших болельщиков, и в этом наше преимущество — думаю, все вместе мы добьёмся успеха. Мы должны играть в свою игру, и тогда всё для нас будет отлично», — приводит слова Емченко «Матч ТВ».

Матч «Локомотив-Кубань» — «Енисей» пройдёт в Краснодаре 14 декабря. Начало — в 20:00 мск.