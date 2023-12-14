Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владислав Емченко: у «Енисея» есть индивидуально сильные игроки, все они знают свои роли

Владислав Емченко: у «Енисея» есть индивидуально сильные игроки, все они знают свои роли
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко высказался перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».

«У нашего соперника отличная команда с индивидуально сильными игроками. Все там знают свои роли, играют в командный результативный баскетбол. Думаю, что поэтому неожиданно для многих они показали такие высокие результаты в первом круге. Мы же будем играть на победу. Домашний матч — будем играть в нашем зале при поддержке наших болельщиков, и в этом наше преимущество — думаю, все вместе мы добьёмся успеха. Мы должны играть в свою игру, и тогда всё для нас будет отлично», — приводит слова Емченко «Матч ТВ».

Матч «Локомотив-Кубань» — «Енисей» пройдёт в Краснодаре 14 декабря. Начало — в 20:00 мск.

Материалы по теме
Секулич рассказал, что нужно сделать «Локо» для победы над «Енисеем»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android