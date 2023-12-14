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Тайриз Халибёртон повалился на паркет после того, как Яннис Адетокунбо толкнул его плечом

Тайриз Халибёртон повалился на паркет после того, как Яннис Адетокунбо толкнул его плечом
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт — 41:38 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В середине первой четверти разыгрывающий, лидер «Индианы» Тайриз Халибёртон поставил сверху в быстром отрыве, после чего Халибёртон повалился на площадку, как только столкнулся с плечом тяжёлого форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник «Пэйсерс» принял участие в 20 встречах, набирая в среднем 26 очков, 12,2 результативные передачи и 4,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 52,3, трёхочковых — 43,4.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
4-я четверть
105 : 96
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Бисли, Портис, Лопес, Пэйн, Грин, Миддлтон, Адетокунбо, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Матурин, Топпин, Уокер, Хилд, Макконнелл, Браун, Нвора, Джексон, Несмит, Шиппард, Тёрнер, Чьебв
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