Сборная США проведёт два матча в Лондоне перед ОИ-2024

Сборная США проведёт два товарищеских матча на «O2 Арене» в Лондоне перед Олимпийскими играми-2024, сообщает ESPN.

20 июля команда сыграет с Южным Суданом, а 22 июля — с Германией. Сборная США впервые сыграет в британской столице после завоевания золота на Олимпийских играх 2012 года. Матчи в Лондоне начнутся в 20:00 по местному времени (22:00 мск).

«Встречи с Южным Суданом и Германией предоставят оптимальные возможности для подготовки, поскольку мы готовимся подтверждать наше звание олимпийских чемпионов в Париже. Мы очень рады встретиться с этими соперниками следующим летом», — сказал генеральный директор Федерации баскетбола США Джим Тули.

Главный тренер сборной США Стив Керр проведет тренировочный сбор в начале июля в Лас-Вегасе. Команда сыграет на нём как минимум одну товарищескую игру. Ожидается, что состав национальной команды на ОИ-2024 из 12 человек будет объявлен в июне до начала сбора.