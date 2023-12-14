Потасовка с участием игроков «Милуоки» и «Индианы» во время матча. Видео

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт — 118:102 в пользу хозяев.

В начале заключительной четверти игроки обеих команд поучаствовали в массовой потасовке после того, как лёгкий форвард «Индианы» Аарон Несмит повалил на паркет тяжёлого форварда, одного из лидеров «Милуоки» Янниса Адетокунбо. По итогам сразу семь игроков получили технические замечания, а Бобби Портис заработал удаление.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что ранее в середине первой четверти разыгрывающий, лидер «Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поставил сверху в быстром отрыве, после чего Халибёртон повалился на площадку, как только столкнулся с плечом Адетокунбо.