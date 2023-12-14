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Потасовка с участием игроков «Милуоки» и «Индианы» во время матча. Видео

Потасовка с участием игроков «Милуоки» и «Индианы» во время матча. Видео
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт — 118:102 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале заключительной четверти игроки обеих команд поучаствовали в массовой потасовке после того, как лёгкий форвард «Индианы» Аарон Несмит повалил на паркет тяжёлого форварда, одного из лидеров «Милуоки» Янниса Адетокунбо. По итогам сразу семь игроков получили технические замечания, а Бобби Портис заработал удаление.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что ранее в середине первой четверти разыгрывающий, лидер «Пэйсерс» Тайриз Халибёртон поставил сверху в быстром отрыве, после чего Халибёртон повалился на площадку, как только столкнулся с плечом Адетокунбо.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
140 : 126
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 64, Лиллард - 21, Портис - 19, Миддлтон - 14, Бисли - 7, Боучэмп - 6, Лопес - 6, Джексон - 2, Пэйн - 1, Грин, Лопес, Адетокунбо
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 22, Тёрнер - 22, Матурин - 14, Несмит - 12, Макконнелл - 9, Браун - 9, Джексон - 9, Шиппард - 8, Хилд - 7, Топпин - 5, Нвора - 5, Уокер - 3, Чьебв - 1
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