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Дэмьен Лиллард вошел в пятёрку лучших в истории НБА по реализованным трёхочковым броскам

Дэмьен Лиллард вошел в пятёрку лучших в истории НБА по реализованным трёхочковым броскам
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт — 131:112 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки» Дэмьен Лиллард обошёл Кайла Корвера (2450) и занял пятое место в истории НБА по количеству реализованных трёхочковых бросков за карьеру. В четвёрке лидеров находятся: Стефен Карри (3496), Рэй Аллен (2973), Джеймс Харден (2795) и Реджи Миллер (2560).

В нынешнем сезоне 33-летний Лиллард, перешедший минувшим летом в клуб из Висконсина, принял участие в 21 встречах, набирая в среднем 25 очков, семь результативных передач и 4,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,9, трёхочковых — 35.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
140 : 126
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 64, Лиллард - 21, Портис - 19, Миддлтон - 14, Бисли - 7, Боучэмп - 6, Лопес - 6, Джексон - 2, Пэйн - 1, Грин, Лопес, Адетокунбо
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 22, Тёрнер - 22, Матурин - 14, Несмит - 12, Макконнелл - 9, Браун - 9, Джексон - 9, Шиппард - 8, Хилд - 7, Топпин - 5, Нвора - 5, Уокер - 3, Чьебв - 1
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