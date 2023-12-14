Дэмьен Лиллард вошел в пятёрку лучших в истории НБА по реализованным трёхочковым броскам

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт — 131:112 в пользу хозяев.

Разыгрывающий, один из лидеров «Милуоки» Дэмьен Лиллард обошёл Кайла Корвера (2450) и занял пятое место в истории НБА по количеству реализованных трёхочковых бросков за карьеру. В четвёрке лидеров находятся: Стефен Карри (3496), Рэй Аллен (2973), Джеймс Харден (2795) и Реджи Миллер (2560).

В нынешнем сезоне 33-летний Лиллард, перешедший минувшим летом в клуб из Висконсина, принял участие в 21 встречах, набирая в среднем 25 очков, семь результативных передач и 4,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,9, трёхочковых — 35.