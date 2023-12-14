Адетокунбо пять матчей подряд завершает с 30+ очками при 65% с игры. Это рекорд НБА

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда одержала победу со счётом 140:126.

В этой встрече грек набрал 64 очка (20 из 28 с игры, 24 из 32 штрафные), 14 подборов, четыре перехвата и три результативные передачи. Эта игра стала пятой подряд, в которой Адетокунбо набирает 30+ очков с минимум 65% попадания с игры. Это рекорд НБА.

Стоит отметить, что 29-летний форвард обновил также личный и клубный рекорд результативности. Ранее клубное достижение принадлежало Майклу Редду, набравшему в 2006 году 57 очков в матче с «Ютой Джаз» (111:113). Предыдущий рекорд Адетокунбо — 55 очков в игре с «Вашингтоном» в январе этого года.