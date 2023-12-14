Стюарт поставил грубый заслон Беверли после грязного приёма разыгрывающего «Филадельфии»

Центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт поставил грубый заслон разыгрывающему «Филадельфии Сиксерс» Патрику Беверли во время домашнего матча матча регулярного чемпионата, который завершился в пользу гостевой команды (111:129).

Стоит отметить, что перед этим Беверли ударил локтём Стюарта в эпизоде, который изначально не был замечен судьями.

Права на видео принадлежат НБА. Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA.

После 23 игр регулярного чемпионата «Филадельфия» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 16 побед при семи поражениях. «Детройт» идёт на последнем месте — у подопечных Монти Уильямса всего две победы в 24 матчах. Первым идёт «Бостон Селтикс» — 17 побед, пять поражений.