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Стюарт поставил грубый заслон Беверли после грязного приёма разыгрывающего «Филадельфии»

Стюарт поставил грубый заслон Беверли после грязного приёма разыгрывающего «Филадельфии»
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Центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт поставил грубый заслон разыгрывающему «Филадельфии Сиксерс» Патрику Беверли во время домашнего матча матча регулярного чемпионата, который завершился в пользу гостевой команды (111:129).

Стоит отметить, что перед этим Беверли ударил локтём Стюарта в эпизоде, который изначально не был замечен судьями.

Права на видео принадлежат НБА. Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA.

После 23 игр регулярного чемпионата «Филадельфия» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 16 побед при семи поражениях. «Детройт» идёт на последнем месте — у подопечных Монти Уильямса всего две победы в 24 матчах. Первым идёт «Бостон Селтикс» — 17 побед, пять поражений.

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