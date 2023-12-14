Аналитик ESPN: пожалуйста, прекратите защищать Дрэймонда Грина

Аналитик ESPN Джей Уильямс опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

«Пожалуйста, перестаньте быть защитниками Дрэймонда Грина. Его действия говорят сами за себя. Никто не ставит под сомнение его экстраординарный IQ или баскетбольное резюме, но мы ставим под сомнение его принятие решений и поведение», — написал Уильямс.

Напомним, руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение дисквалифицировать Грина на неопределённый срок. Лига пришла к такому решению после инцидента с участием Грина и центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича во время вчерашнего матча регулярного сезона, где Дрэймонд нанёс удар в область головы боснийскому баскетболисту.

Дрэймонд Грин поупражнялся над блок-шотами с юными игроками: