Аренас: Грин разбирается с этими европейцами по очереди

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказал мнение по поводу форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

«Я знаю, что делает Дрэй. Он разбирается с этими европейцами по очереди… СМИ пытаются надавить на этих европейцев, а ты их душишь и даёшь пощёчины», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.

Напомним, руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение дисквалифицировать Грина на неопределённый срок. Лига пришла к такому решению после инцидента с участием Грина и центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича во время вчерашнего матча регулярного сезона, где Дрэймонд нанёс удар в область головы боснийскому баскетболисту.