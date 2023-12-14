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Аренас: Грин разбирается с этими европейцами по очереди

Аренас: Грин разбирается с этими европейцами по очереди
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказал мнение по поводу форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина.

«Я знаю, что делает Дрэй. Он разбирается с этими европейцами по очереди… СМИ пытаются надавить на этих европейцев, а ты их душишь и даёшь пощёчины», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.

Напомним, руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приняло решение дисквалифицировать Грина на неопределённый срок. Лига пришла к такому решению после инцидента с участием Грина и центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича во время вчерашнего матча регулярного сезона, где Дрэймонд нанёс удар в область головы боснийскому баскетболисту.

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