Виктор Вембаньяма стал автором уникальной статистической линейки

Сегодня, 14 декабря, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» (119:122).

Молодой центровой хозяев Виктор Вембаньяма продемонстрировал уникальную статистику: 30 очков, 13 подборов, шесть блок-шотов и четыре трёхочковых.

Стоит также отметить, что Вембаньяма стал самым молодым игроком, набравшим 20 (или более) очков и 20 подборов за матч. Виктор добился подобных статистических показателей на четыре дня раньше, чем Дуайт Ховард, в 19 лет 38 дней.

Помимо этого, французский баскетболист оформил шестой дабл-дабл подряд.