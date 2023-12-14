Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ — Панатинаикос. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Джордж рассказал, как в «Клипперс» определяют, кто будет исполнять решающий бросок

Пол Джордж рассказал, как в «Клипперс» определяют, кто будет исполнять решающий бросок
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал, что в команде все четыре звёздных игрока могут получить шанс на решающий бросок в матче.

«Всё зависит от ситуации. Я могу оторваться и получить мяч. Если у меня не получается бросок, то теперь это второе действие, когда мы выводим Кавая на бросок. Если у него нет пространства, то мы ищем Джеймса. Точно так же и с Расселлом.

Мой победный бросок с «Голден Стэйт»? Это было просто ощущение. Расс передал мяч мне, а в такой ситуации не хочется объявлять тайм-аут, потому что не хочется, чтобы защита могла выстроить схему или настроить свою защиту… В данном конкретном случае у меня была хорошая возможность, я уверенно ей воспользовался», — сказал Джордж в своём подкасте.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android