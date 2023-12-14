Пол Джордж рассказал, как в «Клипперс» определяют, кто будет исполнять решающий бросок

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал, что в команде все четыре звёздных игрока могут получить шанс на решающий бросок в матче.

«Всё зависит от ситуации. Я могу оторваться и получить мяч. Если у меня не получается бросок, то теперь это второе действие, когда мы выводим Кавая на бросок. Если у него нет пространства, то мы ищем Джеймса. Точно так же и с Расселлом.

Мой победный бросок с «Голден Стэйт»? Это было просто ощущение. Расс передал мяч мне, а в такой ситуации не хочется объявлять тайм-аут, потому что не хочется, чтобы защита могла выстроить схему или настроить свою защиту… В данном конкретном случае у меня была хорошая возможность, я уверенно ей воспользовался», — сказал Джордж в своём подкасте.