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Леброн Джеймс: после 40 лет я стану левшой и наберу 5000 очков

Форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пошутил по поводу того, как изменится его карьера после 40 лет.

«После 40 лет я стану левшой и наберу 5000 очков», — сказал Джеймс на видео, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 14 декабря, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости победили со счётом 122:119.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 37 очков, 10 подборов и одна результативная передача. Самым результативным игроком в составе «Сан-Антонио» оказался центровой Виктор Вембаньяма. Он набрал 30 очков, совершил 13 подборов и две передачи.

Стоит отметить, что Леброн Джеймс не принимал участия в этом матче.