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Войнаровски: «Нью-Йорк» готовится к крупному обмену

Войнаровски: «Нью-Йорк» готовится к крупному обмену
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Известный журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски считает, что баскетбольный клуб «Нью-Йорк Никс» в скором времени проведёт крупный обмен.

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«Никс» готовились, используя пики на драфте и развивая молодых игроков. Сейчас же клуб готов совершить крупный обмен, необходимый для продвижения в элиту Восточной конференции и НБА. Я не думаю, что им нужно форсировать этот процесс во время дедлайна, но они явно стремятся найти такую сделку в межсезонье.

У нынешнего состава есть потолок, хотя, учитывая последние несколько десятилетий в Нью-Йорке, создать команду, стабильно играющую в плей-офф, – немалое достижение. Но да, им нужно сделать следующий шаг, и у них есть все возможности сделать это, как только еще одна звезда или звёзды станут доступны для обменов», – приводит слова Войнаровски ESPN.

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