Стали известны детали конфликта Янниса Адетокунбо с игроками «Индианы» в раздевалке

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо обновил личный и клубный рекорд результативности в матче с «Индианой Пэйсерс», набрав 64 очка. При этом баскетболисты «иноходцев» не захотели отдавать греческому баскетболисту игровой мяч, которым он оформил данное достижение.

Игроки «Индианы» унесли мяч в раздевалку, а разъярённый Адетокунбо понёсся вслед за ними. Атакующий защитник «Пэйсерс» Бадди Хилд сказал: «Оставьте нам этот мяч». Затем тоже самое повторил центровой команды Майлз Тёрнер.

Спустя некоторое время кто-то из игроков «Индианы» заявил: «Ты хочешь получить мяч. Но ты не получишь его. Не отдавайте ему игровой мяч».

Отметим, что «Милуоки» обыграл «Индиану» со счётом 140:126 и поднялся на второе место турнирной таблицы Восточной конференции.