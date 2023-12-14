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Стали известны детали конфликта Янниса Адетокунбо с игроками «Индианы» в раздевалке

Стали известны детали конфликта Янниса Адетокунбо с игроками «Индианы» в раздевалке
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо обновил личный и клубный рекорд результативности в матче с «Индианой Пэйсерс», набрав 64 очка. При этом баскетболисты «иноходцев» не захотели отдавать греческому баскетболисту игровой мяч, которым он оформил данное достижение.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Игроки «Индианы» унесли мяч в раздевалку, а разъярённый Адетокунбо понёсся вслед за ними. Атакующий защитник «Пэйсерс» Бадди Хилд сказал: «Оставьте нам этот мяч». Затем тоже самое повторил центровой команды Майлз Тёрнер.

Спустя некоторое время кто-то из игроков «Индианы» заявил: «Ты хочешь получить мяч. Но ты не получишь его. Не отдавайте ему игровой мяч».

Отметим, что «Милуоки» обыграл «Индиану» со счётом 140:126 и поднялся на второе место турнирной таблицы Восточной конференции.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
140 : 126
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 64, Лиллард - 21, Портис - 19, Миддлтон - 14, Бисли - 7, Боучэмп - 6, Лопес - 6, Джексон - 2, Пэйн - 1, Грин, Лопес, Адетокунбо
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 22, Тёрнер - 22, Матурин - 14, Несмит - 12, Макконнелл - 9, Браун - 9, Джексон - 9, Шиппард - 8, Хилд - 7, Топпин - 5, Нвора - 5, Уокер - 3, Чьебв - 1
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