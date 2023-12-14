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«Минск» объявил об уходе главного тренера Вергуна

«Минск» объявил об уходе главного тренера Вергуна
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Белорусский баскетбольный клуб «Минск» расстался с главным тренером Ростиславом Вергуном по обоюдному соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Исполняющим обязанности главного тренера мужской команды назначен Алексей Иосифович Суховецкий, который ранее входил в штаб команды в качестве ассистента главного тренера.

Напомним, что Ростислав Вергун возглавил мужскую команду в 2019 году. С тех пор минчане в белорусском баскетболе не уступали звание лидеров в чемпионате страны и розыгрыше Кубка Беларуси.

Отметим, что на данный момент «Минск» провел 16 игр в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. При этом команда не победила ни разу, уступив во всех 16 матчах. Белорусский клуб в следующем матче чемпионата встретится с «Самарой». Встреча пройдёт 16 декабря в 15:00 мск.

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