«Минск» объявил об уходе главного тренера Вергуна

Белорусский баскетбольный клуб «Минск» расстался с главным тренером Ростиславом Вергуном по обоюдному соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера мужской команды назначен Алексей Иосифович Суховецкий, который ранее входил в штаб команды в качестве ассистента главного тренера.

Напомним, что Ростислав Вергун возглавил мужскую команду в 2019 году. С тех пор минчане в белорусском баскетболе не уступали звание лидеров в чемпионате страны и розыгрыше Кубка Беларуси.

Отметим, что на данный момент «Минск» провел 16 игр в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. При этом команда не победила ни разу, уступив во всех 16 матчах. Белорусский клуб в следующем матче чемпионата встретится с «Самарой». Встреча пройдёт 16 декабря в 15:00 мск.