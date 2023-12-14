«НБА и «Голден Стэйт» надоело иметь дело с Грином». Журналист – об инциденте с Дрэймондом

Журналист The Athletic Тим Каваками поделился мнением, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и «Голден Стэйт Уорриорз» устала от выходок тяжёлого форварда Дрэймонда Грина.

«Более чем очевидно, что НБА надоело иметь дело с Дреймондом. Лиге уже давно это надоело. И это отстранение кажется не совсем тонким посланием «Уорриорз». Возможно, они не устали от него, когда он набрал достаточно вопиющих фолов в плей-офф 2016 года, чтобы его дисквалифицировали на пятую игру финала НБА и, возможно, это стоило им чемпионства.

Может быть, он вам не надоел после того, как отругал Кевина Дюранта в ноябре 2018 года? Может быть, он вам не надоел, когда он ударил Джордана Пула на тренировочном сборе в прошлом сезоне, и, возможно, он вам не надоел даже после борцовского приёма в адрес Гобера?», – приводит слова Каваками The Athletic.

Напомним, НБА дисквалифицировала Грина на неопределённый срок за удар по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича.