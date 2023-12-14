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«Проваливай из США, если тебе не нравится страна». Колби Ковингтон – о Леброне Джеймсе

«Проваливай из США, если тебе не нравится страна». Колби Ковингтон – о Леброне Джеймсе
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Американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон обратился к лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу.

«Если ты так ненавидишь Америку и тебе не нравится страна, которая дала тебе $ 1 млрд., проваливай или иди и разберись со мной. Поезжай в Китай и зайди в эти мастерские, где вы используете всех этих рабочих.

Вы используете женщин и платите им пенни вместо доллара, чтобы зарабатывать свои миллионы. Пошел ты, Леброн Джеймс, ты трус. Ты бесхребетный трус», – сказал Ковингтон на пресс-конференции перед UFC 296.

Напомним, 38-летний Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. При этом действующий игрок «Лейкерс» официально заработал за карьеру больше $ 1 млрд.

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