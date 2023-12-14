Энтони Дэвис объяснил, почему Виктор Вембаньяма является лучшим игроком драфта 2023 года

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис объяснил, почему первый выбор на драфте 2023 года Виктор Вембаньяма претендует на награду новичка года в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Он чрезвычайно талантливый бомбардир, в чем мы убедились сегодня вечером. О нем много говорили со времен его пребывания за границей, в момент прихода в НБА и сейчас. Его команда испытывает трудности, но он играет очень хорошо, потому что он способен поддерживать их в игре, они показывают действительно хороший баскетбол. Он показал, почему он первый выбор на драфте и кандидат на награду новичка сезона», – сказал Дэвис на пресс-конференции после матча с «Сан-Антонио Спёрс».

Напомним, «Лейкерс» победили «Сан-Антонио» со счётом 122:119. При этом в матче не играл один из лидеров «озёрников» Леброн Джеймс.