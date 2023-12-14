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Энтони Дэвис объяснил, почему Виктор Вембаньяма является лучшим игроком драфта 2023 года

Энтони Дэвис объяснил, почему Виктор Вембаньяма является лучшим игроком драфта 2023 года
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис объяснил, почему первый выбор на драфте 2023 года Виктор Вембаньяма претендует на награду новичка года в Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Он чрезвычайно талантливый бомбардир, в чем мы убедились сегодня вечером. О нем много говорили со времен его пребывания за границей, в момент прихода в НБА и сейчас. Его команда испытывает трудности, но он играет очень хорошо, потому что он способен поддерживать их в игре, они показывают действительно хороший баскетбол. Он показал, почему он первый выбор на драфте и кандидат на награду новичка сезона», – сказал Дэвис на пресс-конференции после матча с «Сан-Антонио Спёрс».

Напомним, «Лейкерс» победили «Сан-Антонио» со счётом 122:119. При этом в матче не играл один из лидеров «озёрников» Леброн Джеймс.

НБА - регулярный чемпионат
14 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
119 : 122
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 30, Джонсон - 28, Брэнэм - 19, Васселл - 13, Коллинс - 10, Джонс - 6, Сохан - 5, Осман - 5, Макдермотт - 3, Грэм, Уэсли, Шампани, Мамукелашвили
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 37, Принс - 17, Ривз - 15, Хатимура - 13, Расселл - 12, Реддиш - 10, Вуд - 9, Хэйс - 4, Кристи - 3, Вандербилт - 2, Каслтон, Джеймс, Ходж
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