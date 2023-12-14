Димитрис Итудис трогательно попрощался с «Фенербахче»

Греческий тренер Димитрис Итудис, который ранее был уволен с поста главного тренера турецкого «Фенербахче», оставил прощальное послание сотрудникам и болельщикам стамбульского клуба.

«После насыщенного полуторагодового пребывания в Стамбуле, наполненного дорогими воспоминаниями, мне сообщили, что моё путешествие с «Фенербахче» подошло к завершению. Время, проведённое вместе, было отмечено значительными победами, и мы были всего в нескольких секундах от выхода в Финал четырёх Евролиги в нашем первом сезоне.

Мы также сталкивались с трудностями, моментами, которые могли направить наш путь по-другому. Однако я заверяю наших болельщиков, что в те времена наша решимость никогда не колебалась.

Я выражаю свою глубочайшую благодарность моим преданным сотрудникам, бесчисленные часы напряжённой работы и неизменная поддержка которых сыграли решающую роль.

Наконец, и это самое главное, я выражаю огромную благодарность болельщикам «Фенербахче». Ваш тёплый приём и бесконечная любовь на протяжении всего моего времени пребывания в клубе были бесценны. Вместе мы создали в этом году неприступную арену, которая осталась непобеждённой, что свидетельствует о вашей потрясающей поддержке и созданном нами духе», – написал Итудис у себя в социальных сетях.

Напомним, что сегодня, 14 декабря, «Фенербахче» возглавил Шарунас Ясикявичюс.

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