Вице-президент НБА высказался о дисквалификации Грина за удар по лицу игрока «Финикса»

Исполнительный вице-президент Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джо Думарс высказался об отстранении тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, которого лига дисквалифицировала на неопределённый срок за удар по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича.

«Мы знали, что будет какой-то уровень наказания, но мы не хотели, чтобы это было в центре внимания…Неопределенный означает то, что Грину нужно исправиться», – сказал Думарс в эфире программы First Take.

Отметим, что это уже не первый резонансный случай, в котором замешан Грин по ходу сезона-2023/2024. Ранее форвард оттаскивал за шею центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера, при этом практически душил француза. Дрэймонд получил пятиматчевую дисквалификацию.