Фридзон рассказал, что задело Итудиса после победы ЦСКА в Евролиге в 2016 году

Бывший игрок московского ЦСКА Виталий Фридзон рассказал, что задело греческого тренера Димитриса Итудиса, который руководил армейцами в период с 2014 по 2022 год после победы в Евролиге в 2016 году.

«Когда мы выиграли Финал четырех Евролиги в 2016 году, Итудиса не чествовали. Чествовали Виктора Хряпу и его победный бросок.

Чествовали больше ребят, и Итудиса это очень сильно задело. У него очень высокое эго. И он начал «резать» людей. Начал с Витька, я – следующий, потом Воронцевич. Но баскетбол он очень хорошо понимает», – сказал Фридзон в подкасте PonkraSHOW на YouTube.

Отметим, что Итудис недавно покинул тренерский пост в турецком «Фенербахче». На его место стамбульский клуб назначил литовца Шарунаса Ясикявичюса.