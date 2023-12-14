«Нам повезло, что мы получили урок». Дарвин Хэм – о матче «Лейкерс» со «Спёрс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал сложную победу над «Сан-Антонио Спёрс» (122:119) в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Нам не должны надоедать детали… Мы должны добавить здравого смысла к нашему таланту. Дело не столько в том, с кем мы играем, сколько в их послужном списке. Это о нас и о том, как мы хотим проявлять себя каждый раз, когда выходим на паркет. Пытаемся становиться лучше, пытаемся выработать привычку побеждать и быть последовательными в этих привычках. Нам повезло, что мы получили данный урок», – сказал Хэм на пресс-конференции после матча с «Сан-Антонио Спёрс».

Отметим, что в матче со «Спёрс» не принимал участие один из лидеров «Лейкерс» Леброн Джеймс.