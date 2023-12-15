Шарунас Ясикявичюс прокомментировал переход в «Фенербахче»

Литовский тренер Шарунас Ясикявичюс прокомментировал переход в турецкий «Фенербахче».

«Процесс моего подписания был напряженным и быстрым. Конечно, это нелегко, но, в конце концов, мы здесь, чтобы делать свою работу, помогать «Фенербахче» выигрывать матчи и, надеюсь, добиваться больших побед.

Я определенно очень рад быть здесь. Я понимаю, что ситуация непростая, поэтому нам понадобится поддержка каждого. Постепенно мы попытаемся реализовать несколько новых идей. Я благодарен за эту возможность и с нетерпением жду предстоящих матчей», – приводит слова Ясикявичюса официальный сайт «Фенербахче».

Отметим, что последней командой Ясикявичюса была каталонская «Барселона», с которой тренер добрался до Финала четырёх Евролиги сезона-2022/2023, где занял четвёртое место.

В нынешнем сезоне Евролиги «Фенербахче» занимает 12-е место после 13 сыгранных матчей, одержав шесть побед при семи поражениях.

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