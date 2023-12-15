Щербенёв — о борьбе за чемпионство Единой лиги ВТБ: уверенность никогда не пропадала

Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв после победы над красноярским «Енисеем» рассказал о намерениях команды побороться за чемпионский титул в сезоне-2023/2024 Единой лиги ВТБ.

«Сможем ли мы побороться за титул в этом сезоне? Уверенность на самом деле никогда не пропадала. Всегда верим. Сейчас была приятная победа, очень нужная для таблицы. Но сильно не загадываем вперёд. Думаем о следующей игре с «Уралмашем». Там тоже нелегко будет. Будем делать все, чтобы пошагово подниматься в турнирной таблице, а там посмотрим», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Отметим, что «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете обыграл «Енисей» в овертайме со счётом 90:83. Самым результативным игроком матча стал Окаро Уайт, который набрал за «Локомотив-Кубань» 27 очков. На данный момент «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Клуб из Краснодара победил в 11 матчах из 17 сыгранных.