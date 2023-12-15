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Щербенёв — о борьбе за чемпионство Единой лиги ВТБ: уверенность никогда не пропадала

Щербенёв — о борьбе за чемпионство Единой лиги ВТБ: уверенность никогда не пропадала
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Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв после победы над красноярским «Енисеем» рассказал о намерениях команды побороться за чемпионский титул в сезоне-2023/2024 Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Сможем ли мы побороться за титул в этом сезоне? Уверенность на самом деле никогда не пропадала. Всегда верим. Сейчас была приятная победа, очень нужная для таблицы. Но сильно не загадываем вперёд. Думаем о следующей игре с «Уралмашем». Там тоже нелегко будет. Будем делать все, чтобы пошагово подниматься в турнирной таблице, а там посмотрим», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

Отметим, что «Локомотив-Кубань» на домашнем паркете обыграл «Енисей» в овертайме со счётом 90:83. Самым результативным игроком матча стал Окаро Уайт, который набрал за «Локомотив-Кубань» 27 очков. На данный момент «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Клуб из Краснодара победил в 11 матчах из 17 сыгранных.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
14 декабря 2023, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 83
ОТ
Енисей
Красноярский край
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Морган, Ведищев, Емченко
Енисей: Бич, Мартин, Топтунов, Хопкинс, Карпенко, Ратан-Мэйз, Лобарев, Балашов, Белянков, Сонько, Долинин, Загретдинов
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