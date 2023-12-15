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«Бостон» одержал 12-ю победу на своей площадке подряд, обыграв «Кливленд»

«Бостон» одержал 12-ю победу на своей площадке подряд, обыграв «Кливленд»
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Сегодня, 15 декабря, в Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Бостон Селтикс» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева победили со счётом 116:107.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 107
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Браун - 22, Порзингис - 18, Холидэй - 15, Уайт - 14, Хозер - 9, Хорфорд - 7, Стивенс - 4, Притчард, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, ЛеВерт - 26, Гарлэнд - 19, Аллен - 8, Окоро - 7, Страс - 5, Уэйд - 5, Ньянг - 4, Томпсон - 2, Меррилл, Портер, Джонс

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Донован Митчелл. На его счету 31 очко, восемь подборов и шесть результативных передач. Его партнёр по команде, защитник Карис Леверт отметился 26 очками, тремя подборами и пятью передачами. Помимо них, ещё один игрок команды смог набрать не менее 10 очков: Дариус Гарлэнд (19).

Самым результативным игроком в составе «Бостона» стал форвард Джейсон Тейтум. Он набрал 27 очков, совершил 11 подборов и отдал три передачи. Защитник Джейлен Браун отметился 22 очками, пятью подборами и пятью передачами.

Видео можно посмотреть на канале NBC Sports Boston в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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