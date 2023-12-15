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«Миннесота» одержала победу над «Далласом», несмотря на дабл-дабл (39+13) Луки Дончича

«Миннесота» одержала победу над «Далласом», несмотря на дабл-дабл (39+13) Луки Дончича
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Сегодня, 15 декабря, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором встретились местный «Даллас Маверикс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости победили со счётом 119:101.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
101 : 119
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Лайвли - 15, Экзам - 14, Хардуэй-младший - 10, Харди - 5, Уильямс - 5, Пауэлл - 4, Джонс - 3, Лоусон - 2, Проспер - 2, Моррис - 2, Браун, Деннис, Холмс
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 27, Таунс - 21, Конли - 14, Александер-Уолкер - 13, Макдэниелс - 11, Эдвардс - 9, Гобер - 8, Андерсон - 6, Браун - 5, Майнотт - 3, Милтон - 2, Маклафлин, Мур

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Даллас» Лука Дончич. На его счету 39 очков, шесть подборов и 13 результативных передач. Его партнёр по команде, Дерек Лайвли II отметился 15 очками и шестью подборами. Помимо них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Данте Экзам (14) и Тим Хардуэй-младший (10)

Самым результативным игроком в составе «Миннесоты» стал центровой Наз Рид. Он набрал 27 очков, совершил шесть подборов и отдал три передачи. Другой центровой Карл-Энтони Таунс отметился 21 очков, 17 подборами и двумя передачами.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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