Джеймс Харден достиг отметки в 25 000 очков за карьеру в НБА
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт — 99:93 в пользу хозяев.
Во время встречи разыгрывающий «Клипперс» Джеймс Харден достиг отметки в 25 000 набранных очков за профессиональную карьеру в НБА. Таким образом, защитник стал 24-м игроком в истории лиги, которому удалось достичь подобной отметки.
В нынешнем сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 18 играх, набирая в среднем 15,9 очка, 6,8 результативной передачи и 4,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 39,4.
НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 113
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 28, Леонард - 27, Пауэлл - 21, Коффи - 18, Зубац - 10, Уэстбрук - 9, Тайс - 4, Мэнн - 2, Браун - 2, Бостон, Хиланд, Мун, Такер
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 30, Карри - 17, Куминга - 15, Пол - 12, Муди - 11, Уиггинс - 9, Луни - 8, Шарич - 5, Подзиемски - 4, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II, Джозеф, Грин
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