«Голден Стэйт» проиграл «Клипперс» после перевода Эндрю Уиггинса на скамейку запасных

Сегодня, 15 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» прошёл матч регулярного чемпионата НБА, в котором встречались местный «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Игра закончилась со счётом 121:113 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком матча стал защитник Клэй Томпсон. На его счету 30 очков, один подбор и пять результативных передач. В составе хозяев площадки лучшей результативностью отметился разыгрывающий Джеймс Харден. Своей команде он принёс 28 очков и пять подборов. Кроме того, он сделал 15 результативных передач.
Отметим, что в концовке на скамейку запасных был отправлен один из лидеров «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс. В общей сложности на площадке он провёл почти 22 минуты, за это время набрав девять очков и сделав три подбора.
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