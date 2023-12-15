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«Голден Стэйт» проиграл «Клипперс» после перевода Эндрю Уиггинса на скамейку запасных

«Голден Стэйт» проиграл «Клипперс» после перевода Эндрю Уиггинса на скамейку запасных
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Сегодня, 15 декабря, в Лос-Анджелесе (США) на «Крипто.ком Арене» прошёл матч регулярного чемпионата НБА, в котором встречались местный «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Игра закончилась со счётом 121:113 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал защитник Клэй Томпсон. На его счету 30 очков, один подбор и пять результативных передач. В составе хозяев площадки лучшей результативностью отметился разыгрывающий Джеймс Харден. Своей команде он принёс 28 очков и пять подборов. Кроме того, он сделал 15 результативных передач.

Отметим, что в концовке на скамейку запасных был отправлен один из лидеров «Голден Стэйт» Эндрю Уиггинс. В общей сложности на площадке он провёл почти 22 минуты, за это время набрав девять очков и сделав три подбора.

НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 113
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 28, Леонард - 27, Пауэлл - 21, Коффи - 18, Зубац - 10, Уэстбрук - 9, Тайс - 4, Мэнн - 2, Браун - 2, Бостон, Хиланд, Мун, Такер
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 30, Карри - 17, Куминга - 15, Пол - 12, Муди - 11, Уиггинс - 9, Луни - 8, Шарич - 5, Подзиемски - 4, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II, Джозеф, Грин
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