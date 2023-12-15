Все результаты игрового дня НБА 15 декабря

Сегодня, 15 декабря, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в рамках регулярного чемпионата состоялось семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми их результатами.

Результаты игрового дня НБА 15 декабря:

«Майами Хит» – «Чикаго Буллз» – 116:124

«Бостон Селтикс» – «Кливленд Кавальерс» – 116:107

«Даллас Маверикс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 101:119

«Денвер Наггетс» – «Бруклин Нетс» – 124:101

«Сакраменто Кингз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 128:123

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Юта Джаз» – 114:122

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 121:113.

Лидером в турнирной таблице НБА Западной конференции в настоящий момент является «Миннесота», на счету которой 18 побед при пяти поражениях. В Восточной конференции лидирует «Бостон Селтикс» (18 побед – пять поражений).