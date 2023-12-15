Все результаты игрового дня НБА 15 декабря

Сегодня, 15 декабря, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в рамках регулярного чемпионата состоялось семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми их результатами.
Результаты игрового дня НБА 15 декабря:
«Майами Хит» – «Чикаго Буллз» – 116:124
«Бостон Селтикс» – «Кливленд Кавальерс» – 116:107
«Даллас Маверикс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 101:119
«Денвер Наггетс» – «Бруклин Нетс» – 124:101
«Сакраменто Кингз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 128:123
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Юта Джаз» – 114:122
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 121:113.
Лидером в турнирной таблице НБА Западной конференции в настоящий момент является «Миннесота», на счету которой 18 побед при пяти поражениях. В Восточной конференции лидирует «Бостон Селтикс» (18 побед – пять поражений).
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