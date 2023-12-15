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Все результаты игрового дня НБА 15 декабря

Все результаты игрового дня НБА 15 декабря
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Сегодня, 15 декабря, в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в рамках регулярного чемпионата состоялось семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми их результатами.

Результаты игрового дня НБА 15 декабря:

«Майами Хит» – «Чикаго Буллз» – 116:124
«Бостон Селтикс» – «Кливленд Кавальерс» – 116:107
«Даллас Маверикс» – «Миннесота Тимбервулвз» – 101:119
«Денвер Наггетс» – «Бруклин Нетс» – 124:101
«Сакраменто Кингз» – «Оклахома-Сити Тандер» – 128:123
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Юта Джаз» – 114:122
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 121:113.

НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
116 : 124
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Жакез-мл. - 22, Батлер - 20, Лоури - 17, Мартин - 17, Лав - 16, Робинсон - 11, Брайант - 6, Хэмптон - 3, Кэйн - 3, Робинсон - 1, Адебайо, Суидер
Чикаго Буллз: Уайт - 26, Вучевич - 24, Досунму - 24, Дерозан - 23, Уильямс - 9, Драммонд - 7, Карузо - 6, Крэйг - 5, Картер, Филлипс, Терри, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
116 : 107
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Тейтум - 27, Браун - 22, Порзингис - 18, Холидэй - 15, Уайт - 14, Хозер - 9, Хорфорд - 7, Стивенс - 4, Притчард, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 31, ЛеВерт - 26, Гарлэнд - 19, Аллен - 8, Окоро - 7, Страс - 5, Уэйд - 5, Ньянг - 4, Томпсон - 2, Меррилл, Портер, Джонс
НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
101 : 119
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Даллас Маверикс: Дончич - 39, Лайвли - 15, Экзам - 14, Хардуэй-младший - 10, Харди - 5, Уильямс - 5, Пауэлл - 4, Джонс - 3, Лоусон - 2, Проспер - 2, Моррис - 2, Браун, Деннис, Холмс
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 27, Таунс - 21, Конли - 14, Александер-Уолкер - 13, Макдэниелс - 11, Эдвардс - 9, Гобер - 8, Андерсон - 6, Браун - 5, Майнотт - 3, Милтон - 2, Маклафлин, Мур
НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
124 : 101
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Уотсон - 18, Маррей - 16, Гордон - 13, Джексон - 12, Браун - 10, Портер - 9, Строутер - 8, Ннаджи - 5, Пикетт - 3, Джордан - 2, Холидэй - 2, Тайсон
Бруклин Нетс: Динвидди - 17, Томас - 13, Джайлс - 11, Джонсон - 10, Клэкстон - 10, Бриджес - 9, Уотфорд - 8, Шарп - 8, Уилсон - 7, Брукс - 6, О'Нил - 2, Финни-Смит
НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
128 : 123
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сакраменто Кингз: Фокс - 41, Монк - 18, Сабонис - 18, Эллис - 17, Мюррэй - 15, Барнс - 5, Лайлз - 5, Хаертер - 4, Везенков - 3, Макги - 2, Дуарте, Митчелл, Эдвардс, Джонс, Форд
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 43, Гидди - 18, Дорт - 17, Холмгрен - 14, Джо - 6, Дженг - 6, Уиггинс - 6, Уильямс - 5, Уильямс - 3, Уоллес - 3, Уильямс - 2, Дав. Бертанс, Манн, Мицич, Сарр
НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
114 : 122
Юта Джаз
Ньютаун
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 23, Камара - 18, Рит - 15, Эйтон - 14, Уокер - 13, Саймонс - 9, Брогдон - 9, Мюррэй - 6, Шарп - 4, Тибулл - 3, Мэйс, Браун
Юта Джаз: Секстон - 27, Фонтеккио - 24, Хортон-Такер - 23, Агбаджи - 16, Хендрикс - 10, Кесслер - 10, Данн - 6, Юртсевен - 4, Олиник - 2, Саманич, Коллинс, Поттер
НБА - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 113
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 28, Леонард - 27, Пауэлл - 21, Коффи - 18, Зубац - 10, Уэстбрук - 9, Тайс - 4, Мэнн - 2, Браун - 2, Бостон, Хиланд, Мун, Такер
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 30, Карри - 17, Куминга - 15, Пол - 12, Муди - 11, Уиггинс - 9, Луни - 8, Шарич - 5, Подзиемски - 4, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II, Джозеф, Грин

Лидером в турнирной таблице НБА Западной конференции в настоящий момент является «Миннесота», на счету которой 18 побед при пяти поражениях. В Восточной конференции лидирует «Бостон Селтикс» (18 побед – пять поражений).

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
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