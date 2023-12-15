Дрэймонд Грин раскрыл, что сказал сам себе, посмотрев видео своего удушения Руди Гобера

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу инцидента с центровым «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобером, который случился в матче регулярного чемпионата НБА. Напомним, Гобер побежал к сцепившимся друг с другом Клэю Томпсону и Джейдену Макдэниелсу и был тут же схвачен за шею Грином.

По словам Грина, он был ошеломлён после того, как в раздевалке посмотрел видео инцидента с Гобером.

«Когда я пересмотрел это, я сказал: «Чёрт, я держал его гораздо дольше, чем осознавал в тот момент. Но реальность такова, что в такие моменты не осознаёшь счёт времени. Просто теряется чувство времени», — приводит слова Грина издание ESPN US.

Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку: