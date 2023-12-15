Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин раскрыл, что сказал сам себе, посмотрев видео своего удушения Руди Гобера

Дрэймонд Грин раскрыл, что сказал сам себе, посмотрев видео своего удушения Руди Гобера
Комментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу инцидента с центровым «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобером, который случился в матче регулярного чемпионата НБА. Напомним, Гобер побежал к сцепившимся друг с другом Клэю Томпсону и Джейдену Макдэниелсу и был тут же схвачен за шею Грином.

По словам Грина, он был ошеломлён после того, как в раздевалке посмотрел видео инцидента с Гобером.

«Когда я пересмотрел это, я сказал: «Чёрт, я держал его гораздо дольше, чем осознавал в тот момент. Но реальность такова, что в такие моменты не осознаёшь счёт времени. Просто теряется чувство времени», — приводит слова Грина издание ESPN US.

Заявление Думарса:
Вице-президент НБА высказался о дисквалификации Грина за удар по лицу игрока «Финикса»

Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android