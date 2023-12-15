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Адетокунбо посетовал, что не получил мяч после 6-го матча финала НБА с «Финиксом» в 2021-м

Адетокунбо посетовал, что не получил мяч после 6-го матча финала НБА с «Финиксом» в 2021-м
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Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признался, что он не получил мяч с шестой игры финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2021 года с «Финикс Санз».

«Ничего страшного, жизнь продолжается. Но у меня даже нет игрового мяча из шестой игры финала НБА», — сказал Адетокунбо на пресс-конференции после матча с «Индианой Пэйсерс» — 140:126.

Напомним, «Милуоки» одержал победу в шестом матче финала НБА с «Финиксом» со счётом 105:98 и стал чемпионом лиги (4-2 в серии). Яннис в этой встрече набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча. Впоследствии Адетокунбо признали самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА — 2020/2021.

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