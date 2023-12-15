Джейк Пол предложил дисквалифицированному за удар игроку НБА Грину $ 10 млн за бой в ринге

Известный видеоблогер и боксёр Джейк Пол в очередной раз сделал предложение форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонду Грину попробовать свои силы в боксе. По словам Пола, в случае согласия Грин сможет заработать $ 10 млн. С соответствующим предложением Джейк обратился к Дрэймонду на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в настоящий момент Грин отбывает дисквалификацию. Точные сроки её пока неизвестны. Национальная баскетбольная ассоциация приняла такое решение после того, как Грин ударил центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича. Ранее Грин уже отбывал пятиматчевую дисквалификацию за инцидент с центровым Руди Гобером («Миннесота Тамбервулвз»). Пол тогда также обращался к Грину и также заявлял о готовности заплатить ему $ 10 млн в случае согласия провести боксёрский поединок.