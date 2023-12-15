Баскетболист «Локомотива» Щербенёв номинирован на премию «Лучший спортсмен Кубани»

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв оказался в числе 10 кандидатов, номинированных на премию «Лучший спортсмен Кубани» по итогам нынешнего года.

Голосование стартовало сегодня, 15 декабря. Отдать свой голос можно на сайте Kubsport.ru/2023. В настоящий момент проходит четвертьфинальный раунд, который будет продолжаться до 18 декабря. Согласно правилам, из каждой подгруппы в полуфинал отберутся двое спортсменов с лучшим результатом, после чего голоса нужно будет набирать с нуля. Во время второго этапа проголосовать также сможет каждый желающий.

«Очень приятно, что мои спортивные заслуги оценили так высоко. Для меня это особенная гордость, потому что я родился здесь, на Кубани», — приводит слова Щербенёва пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Годом ранее обладателем премии стал центровой краснодарцев Андрей Мартюк.