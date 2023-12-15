Бывший тренер «Минска» Вергун — основной кандидат на место в «Уралмаше»

Экс-тренер белорусского «Минска» Ростислав Вергун находится на стадии продвинутых переговоров с екатеринбургским «Уралмашем». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По данным источника, несмотря на то что клуб из Екатеринбурга также интересуется различными кандидатами на рынке, Вергун, который вчера, 14 декабря, по обоюдному решению сторон завершил сотрудничество с «Минском», является основным кандидатом на пост главного тренера «Уралмаша».

Отметим, что ранее «Уралмаш» расстался с Милошем Павичевичем, причина заключается в расхождении взглядов на развитие клуба.

На данный момент дебютант Единой лиги ВТБ «Уралмаш» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Команда победила в восьми матчах и проиграла столько же.