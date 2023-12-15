Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дэмьен Лиллард отреагировал на свой рекорд в НБА

Дэмьен Лиллард отреагировал на свой рекорд в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дэмьен Лиллард прокомментировал попадание в число лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации по реализованным трёхочковым броскам.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Моя мама, а иногда и мои двоюродные братья говорят мне, что мне нужно стать счастливее… Я так увлечён своим делом… Через год я увижу список и точно буду в нём. Чёрт возьми», – сказал Лиллард на пресс-конференции после матча с «Индианой».

Напомним, Лиллард недавно обошёл Кайла Корвера (2450) и занял пятое место в истории НБА по количеству реализованных трёхочковых бросков за карьеру. В четвёрке лидеров находятся Стефен Карри (3496), Рэй Аллен (2973), Джеймс Харден (2795) и Реджи Миллер (2560).

Отметим, что 33-летний Лиллард в межсезонье перешёл из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в стан «Милуоки».

Материалы по теме
Дэмьен Лиллард вошёл в пятёрку лучших в истории НБА по реализованным трёхочковым броскам
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android