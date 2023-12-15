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Руди Гобер посочувствовал Дрэймонду Грину после новости о реабилитации форварда «Уорриорз»

Руди Гобер посочувствовал Дрэймонду Грину после новости о реабилитации форварда «Уорриорз»
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер поделился мнением о состоянии тяжёлого форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, который недавно ударил по лицу игрока «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича.

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«Я сочувствую ему. Ты видишь кого-то, у кого не всё в порядке внутри, и он страдает. Мы все играем в баскетбол и всё такое, и ты хочешь, чтобы кто-то был здоров и мог делать то, что мы делаем каждый вечер. Прежде всего соревноваться и быть счастливым.

Я не уверен, что это на самом деле означает, поэтому трудно сказать. Я имею в виду, ты же не хочешь, чтобы кто-то серьёзно пострадал. Ты должен это исправить. Вот и всё», – приводит слова Гобера ESPN.

Отметим, что Грин и Гобер уже попадали в неприятную ситуацию в нынешнем сезоне НБА. Дрэймонд пытался остановить потасовку в матче «Миннесота» – «Голден Стэйт», но увлёкся и начал душить Руди.

Напомним, Грин по итогам инцидента с ударом Нуркича получил от НБА бессрочную дисквалификацию до того момента, как пройдёт курс реабилитации по работе с гневом у определённых специалистов.

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