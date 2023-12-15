«Астана» разгромно обыграла «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 15 декабря, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казахстанская «Астана» и нижегородский «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане. Матч завершился победой «Астаны» со счётом 92:61.

«Пари НН» с ходу продемонстрировал характер и боевой настрой на игру, выиграв стартовую четверть со счётом 29:20. Второй игровой отрезок забрали хозяева паркета, оказавшись сильнее оппонента с результатом 20:16. Итог первой половины – 45:42 в пользу гостей из Нижнего Новгорода.

Большой перерыв пошёл на пользу «Астане», так как игра команды буквально изменилась – баскетболисты казахстанского клуба действовали во всех игровых моментах лучше, переиграв соперника со счётом 21:11. В решающие минуты встречи домашняя команда не сбавила оборотов, а наоборот – продолжила набирать преимущество, оказавшись сильнее с результатом 29:5.

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