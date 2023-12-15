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«Астана» разгромно обыграла «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

«Астана» разгромно обыграла «Пари Нижний Новгород» в домашнем матче Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 15 декабря, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казахстанская «Астана» и нижегородский «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане. Матч завершился победой «Астаны» со счётом 92:61.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
15 декабря 2023, пятница. 17:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
92 : 61
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Астана: Джонсон, Мурзагалиев, Канкел, Дэвис, Щербак, Хэмм, Марчук, Хаасе, Гаврилов, Андерсон, Айткали, Майдекин
Пари Нижний Новгород: Воронцов, Ганькевич, Апич, Чадов, Ивлев, Понкрашов, Новакович, Гафуров, Рудковский, Бабурин, Зоткин
Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Пари НН» с ходу продемонстрировал характер и боевой настрой на игру, выиграв стартовую четверть со счётом 29:20. Второй игровой отрезок забрали хозяева паркета, оказавшись сильнее оппонента с результатом 20:16. Итог первой половины – 45:42 в пользу гостей из Нижнего Новгорода.

Большой перерыв пошёл на пользу «Астане», так как игра команды буквально изменилась – баскетболисты казахстанского клуба действовали во всех игровых моментах лучше, переиграв соперника со счётом 21:11. В решающие минуты встречи домашняя команда не сбавила оборотов, а наоборот – продолжила набирать преимущество, оказавшись сильнее с результатом 29:5.

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Единая лига ВТБ . 1-й этап
20 декабря 2023, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Руна
Москва
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П2
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