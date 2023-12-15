Эксперт раскритиковал Карри за молчание в инциденте с дисквалификацией Грина

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит раскритиковал разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри за то, что лидер «воинов» отмалчивается в ситуации с его партнёром по команде Дрэймондом Грином, который недавно ударил по лицу центрового «Финикс Санз» Юсуфа Нуркича.

«Я понимаю, что Стеф Карри не является лидерским рупором «Голден Стэйт». Я понимаю это. Но если бы это был Леброн Джеймс, если бы это случилось с товарищем по команде Джеймса, мы все поддерживали бы Джеймса и его напарника. Где лидерство? Где оно? Какое влияние он оказывает? Я не думаю, что мы должны относиться к Карри по меньшим стандартам.

Вы не обязаны поступать так же, но Стефен Карри – обязан, у него должно быть мнение, и он обязан это демонстрировать. Дреймонд Грин любит этого брата и многим ему обязан», – сказал Эй Смит в эфире программы First Take.

Напомним, Грин по итогам инцидента с ударом Нуркича получил от НБА бессрочную дисквалификацию до того момента, как завершит курс реабилитации по работе с гневом у определённых специалистов.