Кендрик Перкинс заступился за Николу Йокича в конфликте с судьями НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс заступился за центрового «Денвер Наггетс» Николу Йокича, который недавно был удалён с площадки за разговоры с судьями.

«Я устал от этого неуважения со стороны официальных лиц, этот парень – лучший игрок в НБА, самый ценный игрок финала 2023 года, который выиграл чемпионство в сезоне-2023/2024. При этом он никогда не жульничал в баскетболе, он всегда надёжен, доступен, показывая свои цифры. Поэтому иногда я думаю обо всех других игроках лиги, которым сходят с рук разговоры с судьями. Прежде всего это очень эмоциональная игра, но терпимость, которую они испытывают к другим суперзвёздам, не распространяется на Йокича. И это несправедливо», – сказал Перкинс в эфире ESPN.

Отметим, что Йокича удалили с матча регулярного чемпионата с «Чикаго Буллз». Клуб из Колорадо победил со счётом 114:106.