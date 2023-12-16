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Леброн Джеймс попал трёхочковый бросок с сопротивлением Виктора Вембаньямы

Леброн Джеймс попал трёхочковый бросок с сопротивлением Виктора Вембаньямы
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написании новости счёт — 111:96 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В концовке второй четверти лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс остался один на один с центровым «Сан-Антонио» Виктором Вембаньямой. Форвард гостей попал трёхочковый бросок с сопротивлением французского новичка.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс принял участие в 24 встречах, набирая в среднем 25,3 очка, 7,7 подбора и 6,6 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,7, трёхочковых — 40,2.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
129 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 17, Коллинс - 16, Васселл - 15, Брэнэм - 12, Сохан - 11, Осман - 8, Вембаньяма - 6, Макдермотт - 3, Мамукелашвили - 3, Грэм, Уэсли, Шампани, Джонс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Ривз - 22, Хатимура - 20, Вуд - 17, Принс - 10, Хэйс - 8, Каслтон - 6, Ходж - 5, Кристи - 2, Вандербилт
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