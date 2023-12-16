Леброн Джеймс попал трёхочковый бросок с сопротивлением Виктора Вембаньямы

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написании новости счёт — 111:96 в пользу хозяев.

В концовке второй четверти лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс остался один на один с центровым «Сан-Антонио» Виктором Вембаньямой. Форвард гостей попал трёхочковый бросок с сопротивлением французского новичка.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс принял участие в 24 встречах, набирая в среднем 25,3 очка, 7,7 подбора и 6,6 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 54,7, трёхочковых — 40,2.