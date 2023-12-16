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«Спёрс» прервали 18-матчевую серию поражений, обыграв «Лейкерс», у Вембаньямы — дабл-дабл

«Спёрс» прервали 18-матчевую серию поражений, обыграв «Лейкерс», у Вембаньямы — дабл-дабл
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В ночь с 15 на 16 декабря мск в американском Сан-Антонио на паркете «Центр Фрост Банка» прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Сан-Антонио Спёрс» переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 129:115.

НБА Регулярный чемпионат. Календарь
НБА Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
129 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Джонсон - 17, Коллинс - 16, Васселл - 15, Брэнэм - 12, Сохан - 11, Осман - 8, Вембаньяма - 6, Макдермотт - 3, Мамукелашвили - 3, Грэм, Уэсли, Шампани, Джонс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Ривз - 22, Хатимура - 20, Вуд - 17, Принс - 10, Хэйс - 8, Каслтон - 6, Ходж - 5, Кристи - 2, Вандербилт

«Шпоры» мощно начали с первых минут и уже к завершению первой четверти выигрывали 20 очков — 42:22. Во второй четверти «Лейкерс» постарались переломить неудачный матч и подтянулись в счёте до «минус семь». Однако вторая половина встречи осталась за «Сан-Антонио» — по ходу четвёртой четверти преимущество «Спёрс» достигало 20 очков, финальная сирена зафиксировала их победу с перевесом «+14».

Самым результативным игроком матча стал Келдон Джонсон («Сан-Антонио»), набравший 17 очков. Лидер «Шпор» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл, записав на свой счёт 13 очков и 15 подборов. «Спёрс» прервали 18-матчевую серию поражений — в предыдущий раз они побеждали 3 ноября.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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