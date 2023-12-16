«Спёрс» прервали 18-матчевую серию поражений, обыграв «Лейкерс», у Вембаньямы — дабл-дабл

В ночь с 15 на 16 декабря мск в американском Сан-Антонио на паркете «Центр Фрост Банка» прошёл матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева площадки «Сан-Антонио Спёрс» переиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 129:115.

«Шпоры» мощно начали с первых минут и уже к завершению первой четверти выигрывали 20 очков — 42:22. Во второй четверти «Лейкерс» постарались переломить неудачный матч и подтянулись в счёте до «минус семь». Однако вторая половина встречи осталась за «Сан-Антонио» — по ходу четвёртой четверти преимущество «Спёрс» достигало 20 очков, финальная сирена зафиксировала их победу с перевесом «+14».

Самым результативным игроком матча стал Келдон Джонсон («Сан-Антонио»), набравший 17 очков. Лидер «Шпор» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл, записав на свой счёт 13 очков и 15 подборов. «Спёрс» прервали 18-матчевую серию поражений — в предыдущий раз они побеждали 3 ноября.

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