Джейлен Брансон стал автором уникальной статистики в истории НБА

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», в котором его команда одержала победу со счётом 139:122.

Брансон в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 50 очков (17 из 23 с игры, где 9 из 9 — трёхочковые), сделав девять результативных передач, шесть подборов и пять перехватов. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+7».

Таким образом, 27-летний защитник стал первым игроком в истории НБА, которому за встречу удалось набрать как минимум 50 очков, сделать пять подборов, пять результативных передач, пять перехватов и реализовать пять трёхочковых бросков.