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Все результаты игрового дня НБА 16 декабря

Все результаты игрового дня НБА 16 декабря
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Сегодня, 16 декабря, состоялись восемь матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.

Результаты игрового дня НБА 16 декабря:

«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 107:112;
«Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс» — 124:92;
«Вашингтон Уизардс» — «Индиана Пэйсерс» — 137:123;
«Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик» — 128:111;
«Торонто Рэпторс» — «Атланта Хоукс» — 104:125;
«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 129:115;
«Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс» — 96:103;
«Финикс Санз» — «Нью-Йорк Никс» — 122:139.

Отметим, что клуб «Сан-Антонио Спёрс» прервал 18-матчевую серию поражений в регулярном чемпионате НБА, а разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон обновил личный рекорд результативности — 50 очков.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
107 : 112
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Шарлотт Хорнетс: Розир - 30, Бриджес - 27, Ричардс - 16, Миллер - 16, Хэйворд - 9, Макгауэнс - 7, Менса - 2, Букнайт, Смит, Блэк, Смит, Тор
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 29, Уильямсон - 21, Макколлум - 19, Мёрфи - 13, Джонс - 11, Ингрэм - 8, Альварадо - 8, Маршалл - 3, Дэниэлс, Хоукинс, Зеллер, Робинсон-Эрл
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
124 : 92
Детройт Пистонс
Детройт
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Макси - 19, Моррис - 15, Харрис - 13, Убре - 11, Спрингер - 9, Мартин - 4, Мелтон - 4, Батюм - 4, Бамба - 3, Хаус - 3, Коркмаз - 3, Беверли - 1, Ковингтон, Рид
Детройт Пистонс: Уайзмен - 20, Богданович - 17, Айви - 13, Сассер - 11, Томпсон - 8, Хейз - 5, Каннингем - 4, Бёркс - 4, Стюарт - 4, Ливерс - 3, Харрис - 3, Нокс, Багли III
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
137 : 123
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Вашингтон Уизардс: Кузма - 31, Пул - 30, Кисперт - 23, Кулибали - 17, Джонс - 13, Гэффорд - 9, Авдия - 6, Галлинари - 4, Батлер - 2, Болдуин Мл. - 2, Гилл, Шамет, Мускала
Индиана Пэйсерс: Джексон - 20, Халибёртон - 19, Топпин - 16, Матурин - 13, Несмит - 12, Хилд - 11, Макконнелл - 9, Нвора - 6, Тёрнер - 6, Уокер - 5, Браун - 4, Чьебв - 2, Джонсон, Шиппард
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
128 : 111
Орландо Мэджик
Орландо
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Притчард - 21, Уайт - 19, Браун - 18, Бриссетт - 11, Хозер - 11, Стивенс - 8, Холидэй - 6, Кета - 4, Порзингис, Михайлюк
Орландо Мэджик: Саггс - 19, Вагнер - 17, Энтони - 17, Битадзе - 15, Банкеро - 14, Блэк - 13, Айзек - 7, Хьюстан - 5, Харрис - 2, Вагнер - 2, Океке, Инглс, Ховард, Скофилд
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
104 : 125
Атланта Хоукс
Атланта
Торонто Рэпторс: Барнс - 23, Пёлтль - 15, Сиакам - 15, Флинн - 11, Ачиува - 9, Трент-мл. - 8, Ануноби - 7, Буше - 7, Шрёдер - 6, Дик - 3, Макдэниелс, Темпл, Янг, Портер
Атланта Хоукс: Янг - 38, Богданович - 20, Капела - 18, Мюррей - 17, Оконгву - 14, Бей - 10, Мэтьюз - 6, Ланди - 2, Форрест, Миллз, Фернанду, Мэттьюз
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
129 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 36, Джонсон - 17, Коллинс - 16, Осман - 15, Вембаньяма - 13, Брэнэм - 12, Сохан - 11, Макдермотт - 6, Мамукелашвили - 3, Грэм, Уэсли, Шампани, Джонс
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 23, Ривз - 22, Хатимура - 20, Вуд - 17, Принс - 12, Хэйс - 8, Каслтон - 6, Ходж - 5, Кристи - 2, Расселл, Вандербилт, Дэвис, Реддиш
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
96 : 103
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 28, Джексон - 22, Уильямс Мл. - 11, Альдама - 11, Бийомбо - 10, Родди - 9, Роуз - 3, Ларэвиа - 2, Гильярд, Тиллман, Лофтон Мл., Уильямс, Кончар
Хьюстон Рокетс: Брукс - 26, Ванвлит - 16, Шенгюн - 15, Грин - 14, Грин - 12, Исон - 11, Смит II - 5, Холидей - 4, Ландейл, Уильямс, Баллок, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 139
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Дюрант - 29, Букер - 28, Нуркич - 21, Аллен - 13, Ойбанкс - 8, Бил - 6, Литтл - 5, Бэйтс-Диоп - 4, Мету - 3, Гудвин - 3, Бол - 2, Ватанабэ
Нью-Йорк Никс: Брансон - 50, Рэндл - 23, Барретт - 21, Куикли - 10, Гримс - 9, Хартенштайн - 7, Харт - 6, Дивинченцо - 5, Симс - 5, Макбрайд - 3, Джеффрис, Фурнье, Арчидиаконоу, Гибсон
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