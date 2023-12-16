Все результаты игрового дня НБА 16 декабря

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Сегодня, 16 декабря, состоялись восемь матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.

Результаты игрового дня НБА 16 декабря:

«Шарлотт Хорнетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 107:112;

«Филадельфия Сиксерс» — «Детройт Пистонс» — 124:92;

«Вашингтон Уизардс» — «Индиана Пэйсерс» — 137:123;

«Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик» — 128:111;

«Торонто Рэпторс» — «Атланта Хоукс» — 104:125;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 129:115;

«Мемфис Гриззлиз» — «Хьюстон Рокетс» — 96:103;

«Финикс Санз» — «Нью-Йорк Никс» — 122:139.

Отметим, что клуб «Сан-Антонио Спёрс» прервал 18-матчевую серию поражений в регулярном чемпионате НБА, а разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон обновил личный рекорд результативности — 50 очков.