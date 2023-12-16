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Рэндл после финального свистка сразу же присвоил игровой мяч, чтобы отдать его Брансону

Рэндл после финального свистка сразу же присвоил игровой мяч, чтобы отдать его Брансону
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Тяжёлый форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл после окончания матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», в котором его команда одержала победу со счётом 139:122, незамедлительно присвоил себе игровой мяч.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 139
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Дюрант - 29, Букер - 28, Нуркич - 21, Аллен - 13, Ойбанкс - 8, Бил - 6, Литтл - 5, Бэйтс-Диоп - 4, Мету - 3, Гудвин - 3, Бол - 2, Ватанабэ
Нью-Йорк Никс: Брансон - 50, Рэндл - 23, Барретт - 21, Куикли - 10, Гримс - 9, Хартенштайн - 7, Харт - 6, Дивинченцо - 5, Симс - 5, Макбрайд - 3, Джеффрис, Фурнье, Арчидиаконоу, Гибсон

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Таким образом Рэндл хотел убедиться, что мяч точно достанется разыгрывающему Джейлену Брансону, который обновил личный рекорд результативности — 50 очков. Ранее тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо не смог символически заполучить игровой мяч, так как игроки «Индианы Пэйсерс» не позволили этого сделать.

Брансон в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 50 очков (17 из 23 с игры, где 9 из 9 — трёхочковые), сделав девять результативных передач, шесть подборов и пять перехватов. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+7».

Подробнее о случае с Яннисом:
«Мы не думали о послужном списке Янниса». «Индиана» омрачила лучший матч Адетокунбо
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