Рэндл после финального свистка сразу же присвоил игровой мяч, чтобы отдать его Брансону

Тяжёлый форвард «Нью-Йорк Никс» Джулиус Рэндл после окончания матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Финикс Санз», в котором его команда одержала победу со счётом 139:122, незамедлительно присвоил себе игровой мяч.

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Таким образом Рэндл хотел убедиться, что мяч точно достанется разыгрывающему Джейлену Брансону, который обновил личный рекорд результативности — 50 очков. Ранее тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо не смог символически заполучить игровой мяч, так как игроки «Индианы Пэйсерс» не позволили этого сделать.

Брансон в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 50 очков (17 из 23 с игры, где 9 из 9 — трёхочковые), сделав девять результативных передач, шесть подборов и пять перехватов. Показатель «плюс-минус» баскетболиста составил «+7».