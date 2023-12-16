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Патрика Беверли и Айзею Стюарта пришлось разнимать во время разминки

Патрика Беверли и Айзею Стюарта пришлось разнимать во время разминки
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Разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Патрика Беверли и центрового «Детройт Пистонс» Айзею Стюарта пришлось разнимать сотрудникам клуба во время очного матча команд в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
124 : 92
Детройт Пистонс
Детройт
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 35, Макси - 19, Моррис - 15, Харрис - 13, Убре - 11, Спрингер - 9, Мартин - 4, Мелтон - 4, Батюм - 4, Бамба - 3, Хаус - 3, Коркмаз - 3, Беверли - 1, Ковингтон, Рид
Детройт Пистонс: Уайзмен - 20, Богданович - 17, Айви - 13, Сассер - 11, Томпсон - 8, Хейз - 5, Каннингем - 4, Бёркс - 4, Стюарт - 4, Ливерс - 3, Харрис - 3, Нокс, Багли III

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, в прошлой игре между командами Стюарт поставил грубый заслон Беверли, а Патрик ударил локтем Айзею в эпизоде, который изначально не был замечен судьями.

Напомним, «Филадельфия» в двух матчах обыграла «Детройт» – 129:111 и 124:92. Клуб из Пенсильвании занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, уступая «Милуоки Бакс» лишь по дополнительным показателям. У команд одинаковый результат: 17 побед и семь поражений.

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Видео
Стюарт поставил грубый заслон Беверли после грязного приёма разыгрывающего «Филадельфии»
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