Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Патрика Беверли и Айзею Стюарта пришлось разнимать во время разминки

Разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Патрика Беверли и центрового «Детройт Пистонс» Айзею Стюарта пришлось разнимать сотрудникам клуба во время очного матча команд в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, в прошлой игре между командами Стюарт поставил грубый заслон Беверли, а Патрик ударил локтем Айзею в эпизоде, который изначально не был замечен судьями.

Напомним, «Филадельфия» в двух матчах обыграла «Детройт» – 129:111 и 124:92. Клуб из Пенсильвании занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, уступая «Милуоки Бакс» лишь по дополнительным показателям. У команд одинаковый результат: 17 побед и семь поражений.