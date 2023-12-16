Главный тренер «Финикса» Вогель оценил травму Брэдли Била во время матча с «Нью-Йорком»

Главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (122:139) высказался по поводу повреждения атакующего защитника, одного из лидеров Брэдли Била.
По словами Вогеля, у Била растяжение голеностопного сустава, а рентген не выявил серьёзных повреждений у 30-летнего баскетболиста. Дальнейшие действия клуба будут зависеть от того, как Бил будет реагировать на травму.
Отметим, что в середине первой четверти защитник исполнил трёхочковый бросок с нарушением правил на себе, после чего неудачно приземлился на паркет, подвернув голеностоп. Игрок был вынужден досрочно завершить матч.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
- 16 декабря 2023
-
09:43
-
09:30
-
09:29
-
09:11
-
09:08
-
08:50
-
08:46
-
08:37
-
07:58
-
06:59
-
06:52
-
06:44
-
06:01
-
05:42
-
05:30
-
02:21
-
00:33
-
00:05
- 15 декабря 2023
-
23:40
-
22:50
-
22:22
-
22:00
-
21:12
-
20:17
-
19:38
-
19:06
-
18:45
-
18:22
-
18:14
-
17:42
-
17:09
-
16:51
-
16:14
-
15:19
-
15:07