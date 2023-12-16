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Главный тренер «Финикса» Вогель оценил травму Брэдли Била во время матча с «Нью-Йорком»

Главный тренер «Финикса» Вогель оценил травму Брэдли Била во время матча с «Нью-Йорком»
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Главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (122:139) высказался по поводу повреждения атакующего защитника, одного из лидеров Брэдли Била.

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
122 : 139
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Финикс Санз: Дюрант - 29, Букер - 28, Нуркич - 21, Аллен - 13, Ойбанкс - 8, Бил - 6, Литтл - 5, Бэйтс-Диоп - 4, Мету - 3, Гудвин - 3, Бол - 2, Ватанабэ
Нью-Йорк Никс: Брансон - 50, Рэндл - 23, Барретт - 21, Куикли - 10, Гримс - 9, Хартенштайн - 7, Харт - 6, Дивинченцо - 5, Симс - 5, Макбрайд - 3, Джеффрис, Фурнье, Арчидиаконоу, Гибсон

По словами Вогеля, у Била растяжение голеностопного сустава, а рентген не выявил серьёзных повреждений у 30-летнего баскетболиста. Дальнейшие действия клуба будут зависеть от того, как Бил будет реагировать на травму.

Отметим, что в середине первой четверти защитник исполнил трёхочковый бросок с нарушением правил на себе, после чего неудачно приземлился на паркет, подвернув голеностоп. Игрок был вынужден досрочно завершить матч.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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