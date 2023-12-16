Главный тренер «Финикса» Вогель оценил травму Брэдли Била во время матча с «Нью-Йорком»

Главный тренер «Финикс Санз» Фрэнк Вогель после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (122:139) высказался по поводу повреждения атакующего защитника, одного из лидеров Брэдли Била.

По словами Вогеля, у Била растяжение голеностопного сустава, а рентген не выявил серьёзных повреждений у 30-летнего баскетболиста. Дальнейшие действия клуба будут зависеть от того, как Бил будет реагировать на травму.

Отметим, что в середине первой четверти защитник исполнил трёхочковый бросок с нарушением правил на себе, после чего неудачно приземлился на паркет, подвернув голеностоп. Игрок был вынужден досрочно завершить матч.

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